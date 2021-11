Lou, la fille de Jean-Pierre Pernaut, reçoit un HORRIBLE message après l'annonce du cancer de son père: "Que le karma s'occupe bien de vous"

Jean-Pierre Pernaut, ex journaliste présentateur du 13h de TF1 est malade. Il souffre d'un cancer des poumons. Sur Instagram, sa fille Lou a reçu un message horrible suite à cette annonce.

Jean-Pierre Pernaut souffre d'un cancer des poumons et a subi une première opération au mois de juillet. C'est ce que l'ex journaliste présentateur du 13h de TF1 a annoncé dans une vidéo postée sur Twitter. "J'ai cru que cela n'arriverait qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. Je n'y ai pas cru et bien, j'aurais dû arrêter", explique le journaliste qui a déjà eu un cancer de la prostate.

Très suivie sur les réseaux sociaux, sa fille Lou a pris la parole sur son compte Instagram après cette annonce. "Merci pour vos nombreux messages concernant ma famille. Mon père est en effet atteint d'un cancer des poumons depuis quelques mois. Heureusement, il a été pris à temps, ne vous inquiétez pas. C'est un chemin encore long, mais on y croit. Je vous demande de rester bienveillants et de respecter notre vie privée avant tout."

Lou Pernaut a ensuite posté de nouvelles story sur son compte, notamment une où elle demandait à ses abonnés de deviner la destination de son futur voyage en décembre prochain. L'une d'entre eux lui a répondu: "À l'enterrement de ton père ?". Choquée, la jeune femme a partagé ce message dans sa story. "J'ai supprimé ma story précédente car cette fille se serait "fait voler son téléphone" pour qu'on écrive ceci dans ma story. Je l'avais affichée mais à quoi bon la harceler ? Pauvre fille, tu me fais de la peine. Toi et tes amis qui t'auraient soi-disant pris ton téléphone. Ne les garde pas dans ta vie. Mais franchement, que le karma s'occupe bien de vous."



© Instagram @loupernaut