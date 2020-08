Louane dévoile quelques moments privilégiés de ses vacances en Corse: "J'ai mille choses à vous raconter"

Louane Emera s’est accordée quelques jours de vacances en Corse avec un groupe d’amis et son compagnon Florian Rossi. Un repos bien mérité pour la jeune femme qui a accouché fin mars d’une petite fille prénommée Esmée.

C’est avec plaisir que les fans de Louane ont pu avoir de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. La chanteuse a partagé ce dimanche 2 août des clichés d'elle en vacances en Corse avec des amis et son compagnon Florian Rossi. Elle s'est localisée à Taglio Rosso, une région située dans l'est de l'île de Beauté. La jeune femme femme a profité des piscines naturelles du coin et a pratiqué le wakeboard, une activité qu'elle apprécie beaucoup. "J'espère que vous passez un bel été. J'ai mille choses à vous raconter bientôt", a-t-elle ainsi commenté en légende d'un selfie.

Ces vacances sont aussi l'occasion pour la chanteuse de se reposer. La jeune femme a de fait accouché d'une petite fille, prénommée Esmée fin mars. Elle a aussi dévoilé il y a peu son nouvel single "Donne moi ton coeur", une chanson qui a beaucoup séduit ses fans.