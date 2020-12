Louane très proche de son compagnon Florian Rossi pour leur premier tapis rouge (photos)

Samedi 5 décembre, Louane et son compagnon Florian Rossi étaient ensemble aux NRJ Music Awards 2020. La 22e cérémonie a alterné entre performances live et interventions en vidéo-conférence. La chanteuse et le compositeur sont devenus parents il y a plusieurs mois. Louane a donné naissance à une petite fille prénommée Esmée.

Les amoureux semblaient très complices lors de la cérémonie sans public, covid oblige, qui s'est déroulée à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. L'événement, traditionnellement organisé à Cannes, a eu lieu cette année à Paris afin de limiter au maximum les déplacements des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production. Les deux artistes en couple depuis 2018 ont immortalisé ce moment dans les coulisses du show pour le plus grand bonheur de leurs fans.

Le résumé des NRJ Music Awards

La chanteuse pop française née au Mali Aya Nakamura a décroché l'award de l'artiste féminine francophone de l'année. Angèle a elle remis le prix de l'artiste féminine internationale à la Britannique Dua Lipa, avec laquelle elle a récemment signé un duo. La récompense de l'artiste masculin francophone de l'année est revenue à l'auteur-compositeur-interprète français Dadju, tandis que le Canadien The Weeknd a été sacré pour le prix international. Révélation francophone de l'année Révélation internationale de l'année Vitaa et Slimane, auteurs de l'album VersuS, ont décroché l'award du Groupe/duo francophone de l'année ainsi que le titre francophone pour "Avant Toi".

Le prix international est revenu au boys band sud-coréen BTS, tandis que le titre international de l'année est "Jerusalema" de Master KG feat. Nomcebo Zikode. La récompense du DJ de l'année est allé au Parisien DJ Snake, qui a dédié son prix au secteur de la fête fermé depuis des mois en raison de la crise sanitaire. La collaboration internationale de l'année a été décernée à Lady Gaga et Ariana Grande pour "Rain on Me". Cette année, un premier NRJ Music Award de l'icône internationale a été remis à la chanteuse américaine Mariah Carey. Un NRJ Music Award d'honneur a été décerné au groupe français quadragénaire Indochine.



