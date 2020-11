Après quelques mois d'absence, Louane a sorti un album intitulé Joie de Vivre. Un album aux couleurs pop dans lequel la jeune femme se livre et partage les émotions qui la traversent. Dans son titre "À l'autre", elle s'adresse à sa mère décédée.

Devenue mère, Louane dit enfin comprendre les sentiments que sa mère a pu ressentir à son égard. À 23 ans, la chanteuse espère transmettre la force de sa mère à sa fille Esmée. "Toute sa vie, ma mère a été forte. C'est le genre de femme qui, quand on la voit, on se rend compte de la force qu'elle avait. C'était pourtant un tout petit bout de femme, elle faisait une tête de moins que moi, elle était toute menue. Mais on voyait, à sa posture et à sa façon de parler, qu'il ne fallait pas se mettre contre elle", témoigne-t-elle au micro de RTL France. Avant de plaisanter: "Elle faisait même peur parfois".

Sur le plateau de RTL INFO, la chanteuse nous avait confié que la maternité avait changé sa vie. "Ça change une vie, ça change une personne. Ça change l'intérieur de soi. Ça change son regard sur le monde. Ça change tout, c'est extraordinaire", s'était-elle exclamée.

Louane avait perdu ses parents en 2013 et 2014 alors qu'elle était à peine majeure. Sa participation à The Voice puis son rôle dans le film "La famille Bélier" l'avaient rendue célèbre. Depuis, elle a obtenu plusieurs distinctions telles qu'une 3 Victoires de la Musique et 2 NRJ Musics Awards.