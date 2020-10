Louane ne cache plus son compagnon: elle partage un cliché de Florian Rossi

En général, Louane reste plutôt discrète sur sa vie privée. Une gageure pour cette chanteuse particulièrement appréciée en France et en Belgique. Elle avait ainsi créé la surprise lors d'un défilé de Jean Paul Gaultier en apparaissant enceinte, alors qu'on ne connaissait pas encore l'identité de son compagnon.

Désormais, l'identité de l'homme qui partage sa vie ne fait plus mystère. Il s'agit du musicien Florian Rossi, 30 ans, rencontré lorsqu'il avait intégré la tournée de la chanteuse en 2018. Ils sont, depuis mars dernier, les parents d’une petite fille nommée Esmée. Si Louane entend la protéger des médias et autres regards indiscrets, Florian Rossi apparait plus régulièrement dans la vie publique de la chanteuse.



Il y a une dizaine de jours, son compagnon, qui l'accompagnait à un concert pour une radio française, a partagé une vidéo d'elle et lui, que Louane a republiée. Cette fois-ci, le couple a été photographié alors que Louane était accompagnée par Florent Rossi pour un concert showcase donné pour une radio locale des Hauts de France. Elle a publié le cliché sur Instagram ce lundi 5 octobre : "Meilleure équipe", écrit-elle.