Louane répond aux attaques grossophobes: "A partir du moment où tu es dans la lumière, tu vas t’en prendre plein la g….."

Depuis de nombreux mois, Louane fait face à des critiques sur son physique, après la naissance de sa fille Esmée. Ce n’est pas la première fois que Louane est la cible d’attaques sur son physique. Sur les réseaux sociaux, des messages grossophobes à son égard ont circulé. Toutefois, loin de se laisser abattre par ces insultes, la jeune maman avait déjà réagi sur Twitter le 16 mai 2021: "Love myself tho" ( "Je m’aime quand même").

Ce mercredi 17 novembre, A l’occasion de la réédition de son dernier album, Joie de vivre, la future coach de The Voice Kids s’est confiée au journal Parisien au sujet de cette vague de haine. "Je m’attendais à de telles réactions parce que, depuis des années, on commente toute ma vie. A partir du moment où tu es dans la lumière, tu vas t’en prendre plein la gueule, c’est comme ça", concède-t-elle. "C’est à toi de savoir si tu le gères, mais pour moi, vu tous les bonus de ma vie, cela en vaut quand même la peine. Le plus triste, c’est ceux qui perdent du temps à commenter le corps de quelqu’un d’autre sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ma vie va très bien", poursuit-elle.

Même si, recevoir ce genre de messages n’est pas toujours évident. Louane nage dans le bonheur. Mère de famille et plus amoureuse que jamais de son compagnon Florian Rossi. Elle vit dans un parfait équilibre qui lui permet de garder la tête haute. "Les gens qui m’écoutent n’en ont rien à foutre de savoir à quoi je ressemble", conclut-elle.