Louane se confie à ses fans: "Moi aussi, je suis down, j'ai des doutes, j'ai la flemme"

Beaucoup s'accorderont à le dire: la chanteuse Louane a un capital sympathie plutôt élevé auprès du public. Sa dernière story (sur Instagram) en date le confirme d'autant plus et rend cette star de la chanson et du petit écran accessible et presque normale.

Ce mercredi 9 mars, elle publie en effet un message de bonté et de bienveillance afin de relativiser sur son statut de célébrité. Suite à un message privé d'une fan qui lui indiquait penser à elle et à sa "puissante motivation" lors des moments difficiles, Louane tempère. "Je voulais juste rappeler que ce qu'on voit sur Insta, c'est pas la réalité. Moi aussi parfois (souvent?), je suis down, j'ai des doutes, j'ai la flemme et c'est humain." Une publication suivie d'une photo ironique de Louane en pleine "flemme" dans son studio d'enregistrement. Une belle leçon d'humanité.