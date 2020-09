Louane: ses premières confidences sur la naissance de sa fille

Durant le confinement, Louane a donné naissance à son premier enfant : une petite fille prénommée Esmée. Toujours très discrète concernant sa vie privée, la chanteuse a tout de même accepté de livrer quelques confidences sur son rôle de maman lors d'une interview au Parisien de ce jeudi 3 septembre.

Elle parle de la venue au monde de sa fille comme "un moment exceptionnel". La naissance ayant eu lieu en plein confinement, cela a été un avantage pour la petite famille, qui s'est "donné du temps". Cela a été "l'occasion de bien se connaitre à trois", confie Louane.

Seule regret pour la compagne du musicien Florian Rossi : le manque de leur famille. "C'était difficile de ne pas voir nos familles, regrette tout de même la jeune maman. On a présenté notre fille par FaceTime et par photos à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool", ajoute la jeune maman.

La chanteuse, qui évite de trop en montrer ou en dire sur les réseaux sociaux, ne dévoilera pas le visage de sa fille. "Non, je ne vais pas la montrer, et je ne la montrerai jamais, en fait. Parce que cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisie, et pas elle. Mais ma fille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui. Je suis très, très heureuse, comme toute jeune maman j'imagine, de vivre ce moment. C'est trop beau, en vrai", avait-elle expliqué à ses abonnés Instagram. Et ils s'étaient montrés plutôt compréhensifs. Après tout, s'ils aiment Louane, c'est pour ses talents de chanteuse avant tout.