Louer la maison du Prince de Bel-Air, c'est possible (vidéo)

Les fans de la série à succès des années 90, Le Prince de Bel-Air, vont pouvoir vivre leur rêve et endosser leur personnage préféré en occupant la fameuse maison de la série. Il est en effet désormais possible via la plate-forme Airbnb de louer la maison des Banks utilisée pour les plans extérieurs de la série "Le Prince de Bel-Air". Une nuit vous coûtera 30 dollars.

Chris Gardner, fan de la série “Le Prince de Bel Air” est ravi: "C’est la maison du Prince de Bel-Air. Tous ceux qui ont vu la série, qui ont grandi avec la série, veulent venir vivre ici dans la maison du Prince de Bel-Air. Et faire semblant d’avoir un majordome qui s’appelle Geoffrey et un cousin qui s’appelle Carlton. C’est cool. Vraiment."

"J’ai grandi en regardant la série, c’était vraiment la série qu’il fallait regarder, c’était drôle. J’adore Will Smith, il est génial. Je suis venu de St Louis dans le Missouri, j’ai fait pas mal de route pour venir voir la maison", explique Nina Hilo, une fan du Missouri.

Sachez juste que l'intérieur de la maison n'a pas servi dans la série et qu'elle était tournée dans des studios de Los Angeles.