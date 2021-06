Lupin (Omar Sy) s’incruste avec des joueurs de l’Euro: "Vous avez vu, mais vous n’avez pas regardé"

Omar Sy n’en rate pas une pour promouvoir sa série "Lupin". Pour la première partie diffusée sur Netflix au début de l’année, il s’était incrusté dans le métro parisien. Cette fois-ci, il s’est immiscé sur les photos des joueurs de l’Euro.

Le 11 juin, c’est le retour de "Lupin" sur Netflix, mais c’est aussi (surtout) la finale de l’Euro de football. Profitant de l’occasion, Omar Sy a à nouveau profité de son adage: "Vous avez vu, mais vous n’avez pas regardé."

Dans une vidéo publiée sur Twitter, l’acteur dévoile des photos de certains joueurs de l’Euro sur lesquelles il s’est incrusté. On découvre le milieu de terrain allemand, Tony Kroos, l’Italien Lorenzo Pellegrini, et le Français Clément Lenglet. "On fait attention aux joueurs, on regarde les posts... Mais est-ce que vous avez bien regardé les derniers posts de nos joueurs?" demande-t-il.

Omar Sy s’est ainsi glissé à l’arrière-plan des décors. Un beau stratagème pour faire la promotion de la série "Lupin" qui cartonne.