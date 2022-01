Machine Gun Kelly a offert à Megan Fox une bague de fiançailles avec des ÉPINES pour qu'elle souffre si elle tente de la retirer

Machine Gun Kelly, en couple avec Megan Fox depuis 2020, a fait preuve de créativité pour concevoir la bague de fiançailles de sa compagne. Le rockeur de 31 ans a fait sa demande il y a quelques jours avec une bague symbolique à deux pierres. Mais le chanteur a ajouté une petite assurance supplémentaire pour que l'actrice de 35 ans reste engagée. "Les bandes sont en fait des épines. Donc si elle essaie de l'enlever, ça fait mal", a déclaré MGK à Vogue, ajoutant: "L'amour est une souffrance".



Le chanteur de "Bloody Valentine" s'est également étendu sur sa vision de la bague, qu'il a créée avec le bijoutier Stephen Webster.



"C'est une émeraude colombienne pur-sang, sans traitement. Elle a juste été taillée en forme de larme, tout droit sortie de la mine. Et le diamant provient directement de Stephen", a déclaré Kelly.



"Le concept est que l'anneau peut se séparer pour faire deux anneaux. Lorsqu'elle est assemblée, elle est maintenue en place par un aimant. Donc vous voyez comment ça s'assemble ? Et puis ça forme un cœur obscur."

Dans une interview accordée à Vogue la semaine dernière, Stephen Webster a déclaré à propos de MGK : "Il voulait quelque chose de complètement original et significatif à la fois pour Megan et pour lui-même. Il m'a donné beaucoup de détails sous une forme presque lyrique."



Le bijoutier a également déclaré que la rock star lui a fourni "probablement l'histoire la plus romantique avec laquelle j'ai eu à travailler".