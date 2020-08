Madonna n'a plus de maison de disque: quel avenir pour la star?

Le contrat de Madonna avec la maison de disque Interscope se termine et il ne sera pas renouvelé. La star mondiale va-t-elle trouver un autre label et se dirige-t-elle vers le cinéma?

Madonna a sorti trois albums avec sa maison de disque Interscope: MDNA en 2012, Rebel Heart en 2015 et Madame X en 2019. Mais l’histoire d’amour se termine. Le contrat arrive à sa fin et ne sera pas renouvelé, révèle le magazine Variety.

Selon The Sun, elle pourrait rejoindre à nouveau Warner Music avec qui elle était sous contrat de 1983 à 2008. Les discussions n’en sont qu’à leurs débuts. Dans tous les cas, Madonna ne s’inquiète pas plus que ça. La star a d’ailleurs posté un message dans ce sens sur son compte Instagram: "Pas de Youtube, de Vine, de The Voice, de American Idol, de Disney. Juste 35 dollars et un rêve." Ce cliché est accompagné d’une photo d’elle en noir et blanc datant de ses débuts dans la musique.

Un message qui laisse comprendre qu’elle n’a besoin de rien d'autre pour réussir que sa motivation et sa créativité. Elle pourrait même se tourner vers de nouveaux projets. La chanteuse s’est lancée dans l’écriture d’un scénario avec Diablo Cody (réalisatrice du film "Juno"). Si certains magazines tablent sur un comédie musicale, les fans espèrent un biopic.