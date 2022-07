Maeva Ghennam (Les Marseillais) attaquée sur son physique par Booba, elle réplique: "Tu peux rien faire pour tes jambes de coq"

Échange d’amabilités entre Maeva Ghennam et Booba sur les réseaux sociaux… Booba semble avoir pris en grippe la jeune femme de 25 ans. Il l’a d’abord accusée d’essayer d’arnaquer ses abonnés avec un placement de produit pour une marque de vêtements. Ce qui a déclenché le courroux de la candidate emblématique des Marseillais…

Elle a répliqué dans un message fleuri : "Booba le gros frustré, tu vas vite t’arrêter parce que moi, je vais sortir des vrais dossiers. Tu ne peux pas t’arrêter de penser à moi de parler de moi tous les jours espèce de harceleur. Je m’en tape de ta vie et tous les jours, tu parles de moi alors que je ne te calcule même pas. Espèce de frustré parce que tu as un petit z*z*. Tu fais le voyou, tu es la pire des pu*es à buzz. Espèce de vieux de 45 ans tout frustré qui harcèle les gens."



Une saillie qui a inévitablement engendré une réaction de l’intéressé : "Tu peux balancer tout ce que tu as, n’hésite surtout pas ! Envoyez tout. Tu es perdue sans MB (Magali Berdah, ndlr) tu me l’as dit de vive voix. Mais MB c’est fini !!! Vous m’avez loupé ! Fallait pas…"



Puis Booba a fait quelques commentaires peu flatteurs sur le physique de Maeva Ghennam : "À la personne qui aura le malheur de lui faire un enfant : l'enfant ressemblera à la personne de gauche à droite c'est une chambre à air! #sachezle", lâche-t-il en légende d'une photo de Maeva en compagnie de sa mère.

Maeva Ghennam a poursuivi cette guéguerre en publiant une photo d’elle avant ses opérations de chirurgie esthétique : "Tient ma gueule et mon corps pas refaits. J'avais déjà une bonne base toi tu peux rien faire pour tes jambes de coque"…