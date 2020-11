Maeva (Les Marseillais) agressée devant chez elle, raconte la scène d'une grande violence: "Ils m’ont mis le couteau sous la gorge" (vidéo)

Le 13 novembre, nous vous parlions de l'agression que Maeva Ghennam, ancienne candidate de la téléréalité Les Marseillais, a subi. L'information avait été rapportée par son agent, Magali Berdah. C'est jeudi que la jeune femme aurait été agressée devant son domicile "par un groupe d'individus". Elle rentrait d'un rendez-vous chez le coiffeur lorsqu'elle s'est retrouvée face à trois personnes.

Maeva, traumatisée, a raconté la scène sur les réseaux sociaux. "Ils se sont cachés en bas de chez moi et m’ont frappée. Ils m’ont pris tout ce que j’avais chez moi. Ils avaient un couteau, ils me l’ont mis sous la gorge et m’ont pris par les cheveux et m'ont balayée par terre", détaille Maeva.

Le groupe de malfrats a pris son téléphone portable, ses sacs à main de luxe et ses bijoux. "C’est traumatisant qu’en rentrant chez toi, tu ne sois pas en sécurité. J’étais seule, je n’ai pas pu me défendre", a poursuivi la candidate de téléréalité.

Une enquête a été ouverte suite à cette agression, rapporte La Provence.



