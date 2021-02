Malia Obama: à 22 ans, elle décroche son premier boulot chez un géant des médias

La fille aînée de Barack et Michelle Obama travaillera en tant qu'auteure pour une série inspirée par Beyoncé.

Une première mission pour Malia Obama. Au sein des studios d'Amazon, la jeune femme participera à l'écriture du scénario d'une série destinée à être diffusée sur la plateforme vidéo du géant du commerce en ligne. D'après The Hollywood Reporter, c'est l'acteur et réalisateur Donald Glover qui l'a embauchée. La série en question s'appelle Hive et parle principalement d'un personnage inspiré par Beyoncé.

Malia Obama souhaite faire carrière dans le milieu du cinéma ou des séries depuis plusieurs années. Au cours de ses études à Harvard, elle a effectué plusieurs stages dans des sociétés de production cinématographique, comme la Weinstein Company (avant la chute de son patron, Harvey Weinstein).