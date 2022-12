Marc Ysaye rejoint les équipes de Bel RTL. Le musicien et animateur radio Marc Ysaye rejoint les équipes de Bel RTL, a annoncé jeudi la radio par voie de communiqué.

Le fondateur de Classic 21 avait indiqué en octobre qu'il quittait la RTBF après quarante ans d'aventure radiophonique. "Je suis très heureux d'intégrer l'équipe de Bel RTL. C'est un nouveau challenge et un nouveau défi pour moi. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même", témoigne celui qui est aussi le fondateur du groupe Machiavel.

"Et surtout, je continuerai à tout faire avec le plus grand sérieux, sans me prendre au sérieux". "Son expertise musicale, sa crédibilité et son talent de conteur de l'histoire du rock viendront très bientôt renforcer notre offre de programmes", précise quant à lui le Media Radio Director de Bel RTL, Frédéric Herbays.

Le groupe privé ne dévoile toutefois pas encore dans quel programme l'animateur sera présent sur les ondes. Marc Ysaye s'est invité pendant plus de trente ans dans le foyer des amateurs de rock avec son émission dominicale "Les Classiques" créée en 1988 et diffusée sur Radio 21, devenue Classic 21 en 2004.