Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz: pourquoi Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas été conviés?

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont dit "oui" ce samedi 9 avril à Palm Beach, en Floride. Un mariage célébré en grande pompe et dont les invités avaient été soigneusement sélectionnés. D’ailleurs, comme le révèle The Mirror, Meghan Markle et le prince Harry n’avait pas été conviés par la famille Beckham.

Le fils aîné de David Beckham, Brooklyn, 23 ans, s’est marié ce samedi 9 avril au soir. Il a épousé Nicola Peltz, 27 ans, à Palm Beach, en Floride. Le mariage a été célébré en grande pompe avec des invités de marque, comme notamment Eva Longoria ou encore Serena Williams. Aucune photo de l'événement n'a pour l'heure encore été partagée.

La liste des convives avait en effet été soigneusement établie. Mais, selon The Mirror, Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas reçu d’invitation. En cause ? La famille Beckham n’est apparemment pas parvenue à se mettre d’accord pour savoir qui choisir entre William et Kate et Meghan et Harry. Il apparaît finalement que David et Victoria Beckham ont pris la décision de convier le duc et la duchesse de Cambridge, en raison de leur longue amitié.

Une source a cependant confié à The Mirror que le couple royal a décliné l’invitation : "David et Victoria ont écrit à William et Kate pour les inviter, ainsi que la famille, au mariage de leur fils, et William a répondu en leur souhaitant beaucoup de joie, mais ils ne peuvent pas y assister." Ce week-end, il s’agissait en effet du premier anniversaire de la disparition du prince Philip. Kate et William n’auraient pas pu manquer ça…

De leur côté, Meghan Markle et le prince Harry avaient pourtant invité les Beckham lors de leur mariage en 2018. Ils ne leur ont donc pas rendu la pareille…