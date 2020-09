Mariah Carey raconte l'enfer qu'elle a vécu: "À 12 ans, ma sœur a essayé de me vendre à un proxénète"

Jeudi, Mariah Carey était l'invitée d'Oprah Winfrey afin de parler de The Meaning of Mariah Carey, son autobiographie qui sortira le 29 septembre. La présentatrice a lu un extrait du livre de la chanteuse... "À 12 ans, ma sœur m’a droguée avec du Valium, m’a offert un ongle de cocaïne, m’a infligé des brûlures au troisième degré et a essayé de me vendre à un proxénète".



La star raconte que sa grande soeur Alison et son grand frère Morgan avaient eux aussi vécu des traumatismes durant leur enfance et qu'ils n'étaient pas proches. "Nous ne nous connaissons même pas vraiment... Nous n’avons pas grandi ensemble, c’est comme ça. Comme ils avaient déjà leurs vies au moment où je suis arrivée au monde, ils avaient déjà été endommagés, à mon avis (...) J’ai été abandonnée dans ce monde et je me sentais littéralement comme une étrangère au sein de ma propre famille", a détaillé l'interprète de Without You à Oprah Winfrey.

"Ils ont grandi avec l’expérience de vivre avec un père noir et une mère blanche ensemble en tant que famille et je vivais pour la plupart du temps avec ma mère, ce qu’ils considéraient comme plus facile, mais en réalité, ce n’était pas le cas. Ils ont toujours pensé que ma vie était facile", a poursuivi la mère de Moroccan et Monroe, 9 ans.





La chanteuse a mis deux ans à écrire ce livre car il a fallu trouver le courage nécessaire pour le finir. Pour elle, ses triomphes et ses traumatismes, ses échecs et ses rêves ont façonné la personne qu'elle est aujourd'hui.



