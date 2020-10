Mariah Carey s’en prend à Céline Dion: "Son comportement était déplacé"

Mariah Carey sort un livre sur sa carrière dévoilant quelques anecdotes de coulisse. Elle s’en prend d’ailleurs à Céline Dion. Selon la diva de noël, la star québécoise a eu un comportement déplacé.

Mariah Carey sort de sa tanière plus tôt que prévu cette année. Alors qu’on ne l’attendait que pour les fêtes de fin d’année, elle sort un livre intitulé "The Meaning of Mariah Carey" (Le sens de Mariah Carey). Elle revient notamment sur une apparition télévisée datant de 1998. Elle y était avec Céline Dion dont elle critique l’attitude.

Le Journal de Montréal révèle quelques passages de cette autobiographie. Lors de show, Mariah Carey était aux côtés de Céline Dion, Gloria Estefan, Shania Twain, Carole King et Aretha Franklin. Elles reprenaient toutes ensemble deux titres d’Aretha Franklin.

Chacune d'entre nous connaissait sa partie, mais nous savions toutes que c'était la chanson d'Aretha. En fait, presque toutes. Écoutez, si Aretha décide d'improviser pendant une partie, c'est son droit à titre de reine, mais ce n'est pas – je répète, ce n'est pas – pour vous mettre au défi. L'une des divas n'a pas compris l'étiquette et s'est mise à légèrement provoquer la reine pendant la chanson. C'était ok. Mais je n'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Son comportement était déplacé.

Sur la vidéo extrait de ce moment, le ping pong vocal entre Céline Dion et Aretha Franklin semble plaire à la reine de la soul, mais exclut quelques peu les autres chanteuses. Mariah Carey poursuit: "À mon humble avis, la diva en question était déjà allée trop loin et essayait maintenant d'enterrer Aretha. (...) Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un ose tenter de voler la vedette à Aretha durant son hommage... Le tout, en chantant à propos de Jésus. C'était peut-être à cause du fossé culturel entre les deux, mais ça m'est apparu comme un moment de pure folie, et je n'avais pas envie d'en faire partie." Jalousie?