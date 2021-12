Mariah Carrey rentre encore un peu plus dans l’histoire avec All I Want For Christmas: "Je pète un câble"

En cette fête de fin d’année, personne ne peut y échapper. On peut entendre All I Want For Christmas de Mariah Carey partout : dans les magasins, dans la rue et surtout en radio. Ce tube écrit dans les années 90 ne cesse de faire parler de lui, en enchaînant les records. Après avoir été numéro 1 en 2019, ce titre vient de dépasser la barre du milliard de streaming.

C’est la diva qui a annoncé la nouvelle sur Instagram en publiant une photo d’elle habillée en mère Noel. "Je pète un câble. C’est un chiffre incroyable", a-t-elle légendé. La chanteuse a également rappelé sa reconnaissance envers ses fans. De plus, cerise sur le gâteau, Mariah Carey a reçu un prix pour immortaliser ce record. "Les diamants sont les meilleurs amis des filles", a-t-elle continué.

Parlons un peu d’argent

Selon The Economist, All I Want For Christmas a rapporté à la star plus de 60 millions de dollars entre 1994 et 2016. Cela équivaut à une moyenne de 2,6 millions de dollars par an. A côté de ce petit pactole, il faut rajouter les produits dérivés, ses concerts, ses offres spéciales, son livre, son film d’animation, etc… Mais rien n’enlèvera le plaisir de l’écouter…