Marilou Berry livre un nouveau témoignage contre Richard Berry: "Il frappait la mère de Coline, même enceinte"

Richard Berry nie toujours les accusations faites contre lui, même si les témoignages pleuvent depuis que sa fille, Coline Berry, a porté plainte pour faits de "viols ou d'agressions sexuelles incestueux et de corruption de mineure" contre lui. Les faits se seraient déroulés dans les années 80. Coline avait alors moins de 10 ans.

Dans le magazine Paris Match, sorti ce 18 février, Marilou Berry témoigne et apporte son soutien à sa cousine. "Je ne peux pas me mobiliser, soutenir des gens que je ne connais pas, et ne pas soutenir ma cousine", explique-t-elle.

"Depuis sept ans, il déploie une énergie incroyable pour la faire passer pour une folle"

Pour elle, sa cousine dit la vérité, même si l'acteur Richard Berry dit le contraire. "C'est une fille brillante, la seule de la famille à avoir suivi des études. Nous étions en admiration devant elle. Elle a un master en philosophie, son professeur cite sa thèse en exemple. Coline n’est pas folle! On exige des expertises psychiatriques? Qu’elles aient lieu", dit-elle dans les colonnes de Paris Match. "La seule chose dont je peux témoigner c’est que depuis sept ans, mon oncle déploie une énergie incroyable pour faire passer Coline pour une folle. J’insiste. Ma cousine n’a ni ajouté ni modifié son témoignage. Tous les mots sont les mêmes. Depuis sept ans."

"Elle a perdu son tympan, eu des points de suture...'

Marilou Berry ne s'arrête pas là. Elle témoigne aussi de la violence de son oncle, envers la mère de Coline Berry, qui n'a déposé aucune plainte. "C'était il y a quarante ans. Quelle femme allait porter plainte contre la star Richard Berry?", remarque Marilou. "Catherine était une mère célibataire, a affirmé Marilou Berry. Il ne faut pas oublier que Richard la frappait, même quand elle était enceinte. Elle a perdu son tympan, eu des points de suture... On ne parle pas d'une gifle."

Richard Berry nie les accusations de sa fille, mais a avoué auprès du journal Le Monde avoir déjà levé la main sur Catherine Hiegel, la mère de Coline. Il aurait aussi levé la main sur sa seconde compagne Jeane Manson, son épouse entre 1984 et 1986. Jeane Manson est, elle aussi, accusée d'agressions sexuelles par Coline Berry-Rojtman.

