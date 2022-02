Marina Foïs change de tête: elle révèle avoir "beaucoup pleuré" après s'être coupé les cheveux (photo)

L'actrice Marina Foïs sera très prochainement à l'affiche de "Ils sont vivants", un film tiré d'une histoire vraie où elle endosse le rôle d'une aide-soignante veuve qui tombe amoureuse d'un professeur iranien, qui vit dans un camp de migrants à Calais.

Elle présente actuellement le film et à cette occasion, elle est apparue avec un tout nouveau look en couverture du magazine Marie Claire. On a habitude de la voir les cheveux blonds et mi-longs, elle apparait cette fois les cheveux courts et bruns.

C'est pour les besoins du film qu'elle a changé de tête, et elle avoue qu'elle a mis un petit temps à se faire à la requête du réalisateur, Rodrigo Sorogoyen.

"Je lui aurais dit oui à tout, mais j'ai quand même beaucoup pleuré. Tout en sachant que c'était ridicule de pleurer. J'adore mon métier, je n'en ferais aucun autre, mais prêter son corps à quelqu'un pendant trois mois n'est pas rien", a-t-elle expliqué à Marie Claire.