Marina Kaye pousse un coup de gueule: la chanteuse remet en cause l'efficacité des vaccins Covid

Comme beaucoup de Français, et même beaucoup d'autres personnes à travers le monde, Marina Kaye en a ras le bol de la pandémie de coronavirus. La chanteuse le fait savoir sur son compte Instagram, où elle s'est lâchée. À bout, l'artiste n'a jamais eu l'occasion de jouer son nouvel album ("Twisted") sur scène. La situation, et surtout les mesures du gouvernement français, l'agacent au plus haut point.

Et quand elle s'exprime, elle n'y va pas de main morte. "Pour entasser les gens dans les métros, ça va. Pour les concerts, ça va pas", écrit-elle sur ses réseaux sociaux. "Il faudrait bien plus qu'une story pour résumer le ras le bol que j'ai de ces mesures de plus en plus ridicules qui prouvent que rien n'avance ni n'évolue malgré toutes les promesses liées au vaccin dont il faudra bientôt une dose par semaine à ce rythme. C'est quand qu'on arrête de se foutre de nous ?"

La chanteuse de 23 ans aurait pu s'arrêter là. Mais elle poursuit, remettant clairement en cause l'efficacité des vaccins contre le Covid, tant la situation actuelle lui paraît désespérante. "Je ne prétends pas savoir ces choses, mais il me semble avoir été vaccinée dans ma vie et les rappels se font tous les 10 ans, pas tous les 3 mois", affirme-t-elle. "Quand on s'est planté, il faut apprendre à l'admettre. Ou peut-être avouer que tout ça n'a aucun rapport avec notre santé. Bref... j'arrête là car je n'y changerai rien, mais qu'est-ce que je suis triste d'évoluer dans un monde pareil."

Marina Kaye a d'ailleurs récemment perdu son grand-père à cause du coronavirus. Elle ajoute que la pandémie l'a énormément touchée, comme elle a touché tant d'autres personnes.