Marine Le Pen projette une étonnante personnalité pour son éventuel gouvernement, un communiqué répond

Dernière ligne droite pour les deux candidats du second tour de la présidentielle en France. Chaque jour entendus et interrogés par nombreux médias, certaines déclarations sont plus surprenantes que d’autres.

Interviewée par la radio France Bleu, Marine Le Pen a expliqué ce lundi 18 avril comment elle a construit son programme et comment elle projette la composition de son gouvernement si elle gagne l’élection.

Elle a évoqué une sélection de "ceux qui apparaissent être les meilleurs dans leur domaine", comme le magistrat et député européen de droite Jean-Paul Garraud comme ministre de la Justice pour un "gouvernement d’union nationale".

Mais pas seulement… "Cela pourrait même aller jusqu’à un profil comme Monsieur Montebourg". Soit son opposé politique... Puis elle a précisé. "Il est ce qu’il est, on pense pas les mêmes choses sur un certain nombre de sujets mais dans le domaine de la défense, de l’industrie française et de la souveraineté française industrielle, quand il a démissionné précisément pour s’opposer à la vente d’Alstom, il a fait preuve de courage. Il partage sur ce sujet-là les mêmes lignes que moi (…) et je me moque complètement des appartenances politiques."

Partisan et militant de la gauche depuis toujours, Arnaud Montebourg avait récemment fait parler de lui en évoquant l’idée de taxer les virements d’argent opérés par des travailleurs en France vers des pays étrangers qui ne coopèrent pas avec la politique migratoire française. Une mesure très mal reçue par la gauche mais qui, en revanche, avait parlé à l’extrême droite.

"Nous ferons barrage"

Mais cela ne fait pas d’Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie sous François Hollande, un homme conquis. Il a diffusé un communiqué appelant les Français à faire barrage à celle qui tente de lui tendre la main depuis le début de la campagne. "Ce scrutin montre une poussée sans précédent de l’extrême droite dans notre pays, le président Macron en porte la responsabilité", écrit-il. "Pour autant, et en cohérence avec nos valeurs humanistes, nous ferons barrage à Marine Le Pen, ses alliés et leur projet." La réponse est non, donc.