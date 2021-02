Marine Lorphelin "KO" suite à une grosse chute en mer: "C’est le drame"

L'ex Miss France a lourdement chuté alors qu'elle s'essayait au wakeboard.

En Nouvelle-Calédonie, Marine Lorphelin a voulu s'offrir quelques sensations fortes en pratiquant le wakeboard. Sauf que la jeune femme de 27 ans n'en demandait pas autant. Si le plaisir de glisser sur l'eau était le bienvenu, la chute qui s'en est suivie était particulièrement brutale. "Quand j’ai pris trop la confiance… c’est le drame. Je vous raconterai demain les détails, Aïe !", a-t-elle raconté dans un premier temps dans sa story Instagram, vidéo de sa gamelle à l'appui.

La jeune médecin s'est livrée plus longuement sur l'incident ce dimanche : "Ce n'est pas ma première chute mais celle-ci m'a mise assez KO j'ai été sonnée pendant plusieurs minutes, un peu perdue pendant une bonne demi-heure. Je me suis coupée dans la bouche (au niveau du frein) et j'ai eu des maux de tête importants toute la journée, peut-être un traumatisme crânien léger/ une commotion vous avez dû en entendre parler notamment au rugby où les joueurs sont maintenant surveillés de près par 'un protocole commotion' en cas de choc sur la tête."