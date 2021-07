Marion Cotillard fait de rares confidences sur sa relation avec Guillaume Canet: "Il y a eu des moments un peu rudes"

Depuis bientôt 15 ans, Marion Cotillard partage la vie de Guillaume Canet. L'actrice, qui est à l'affiche du film "Anette", en ouverture du Festival de Cannes, s'est laissée aller à quelques confidences sur son couple, pour le magazine Madame Figaro.

"Un équilibre s'opère"

Les deux acteurs ont ensemble deux enfants, Marcel, 10 ans et Louise, 4 ans. "Dans mon couple, chacun s'accomplit et un équilibre s'opère, de fait. Avec Guillaume, on se parle beaucoup sans que nos métiers ne deviennent envahissants dans notre vie commune. Dès que quelque chose 'pique', nous échangeons. C'est vraiment cela le cœur de l'intimité : avancer ensemble, surtout lorsqu'on fait le même métier", explique-t-elle.

"Le "mari de""

L'actrice, élevée au rang d'icône et de star internationale, confie avoir déjà ressenti un certain malaise entre eux. "Il y a eu des moments qui ont pu être un peu rudes pour lui, comme lorsqu'il m'accompagnait aux États-Unis et qu'il était 'le mari de', mais il a fini par s'en amuser en l'évoquant dans un film (Rock'n Roll). Il s'est accompli comme acteur et comme réalisateur."

Aujourd'hui, ces sentiments sont derrière eux, comme elle l'explique aussi dans Marie-Claire. "Avec Guillaume, heureusement, on échange beaucoup, on parle de ce qu'on expérimente dans nos métiers. On est très honnêtes l'un avec l'autre, il n'y a pas la place pour le ressentiment ni la jalousie."