Mark Hoppus du groupe Blink-182 a un cancer à 49 ans

Mark Hoppus du groupe de musique Blink-182 a alarmé les fans lorsqu'il a partagé une photo de lui sur Instagram assis dans ce qui semble être un hôpital avec une intraveineuse dans le bras.

À côté de cela, le chanteur avait légendé: "Bonjour, oui. Un traitement contre le cancer s'il vous plaît."

La photo avait rapidement été supprimée, mais pas avant que les fans concernés aient pris une capture d'écran.

Quelques heures plus tard, Hoppus a confirmé la triste nouvelle sur Twitter en écrivant : "Au cours des trois derniers mois, j'ai subi une chimiothérapie contre le cancer. J'ai un cancer. C'est nul et j'ai peur, et en même temps, j'ai la chance d'avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m'aider à traverser ça. J'ai encore des mois de traitement devant moi mais j'essaie de garder espoir et rester positif", a-t-il poursuivi. "J'ai hâte d'être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un avenir proche, espérons-le. Je vous aime tous."

Le groupe de Blink-182 a été formé en Californie en 1992 et est devenu le chouchou de la chaîne américaine MTV avec des chansons comme "All The Small Things" et "What's My Age Again?"

Leur style musical, une fusion de musique pop et de punk rock traditionnel, en a fait de grandes stars vendant plus de 50 millions d'albums à travers le monde.

Le groupe a attiré une attention médiatique considérable avec leur clip de 1999 "What's My Age Again?" qui a vu les membres fondateurs du groupe Hoppus, Travis Barker et Tom DeLonge courir nus dans la rue.