Mathieu Kassovitz a bien changé: voici l'une de ses premières apparitions à la télé (vidéo)

Invité de C à vous sur France 5 ce lundi 8 juin, Mathieu Kassovitz a revu des images de ses premières apparitions au cinéma et à la télévision. La présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine retraçait ainsi le parcours de l'acteur, plongé dans le monde du cinéma depuis l'enfance, puisqu'il est le fils du réalisateur Peter Kassovitz et de la monteuse Chantal Rémy.

C'était aussi l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir un Mathieu Kassovitz avec un look de premier de la classe qu'on ne lui connaissait pas. En 1984, à l'âge de 17 ans, il apparaissait portant petites lunettes rondes et cravate verte dans l'émission Moi je. Un style assez éloigné de son image de dur à cuire.



Mais des images encore plus anciennes ont été diffusées, montrant Mathieu Kassovitz à l'âge de 11 ans sur le plateau des Rendez-vous du dimanche, présenté par Michel Drucker. Il débutait alors sa carrière de comédien dans le film Au bout du bout du banc, réalisé par son père.