Matt Leblanc, l'acteur qui incarne Joey dans Friends, complètement métamorphosé (photos)

Méconnaissable. Matt Leblanc, connu pour son personnage de Joey dans Friends, est bien loin du physique de tombeur qu'il possédait dans la série. Il a été aperçu ce vendredi 11 février dans les rues de Los Angeles... et difficilement reconnu.

On avait déjà remarqué une prise de poids chez Matt Leblanc après la fin de la série culte en 2004 et constaté un certain empâtement lors de l'épisode de retrouvailles des six personnages de Friends diffusé l'année dernière. Sur les photos prises ce week-end, il devient même difficile de reconnaître le comédien: look négligé, ventre arrondi, mais tout de même le sourire aux lèvres!