Papa pour la seconde fois depuis le 24 avril dernier, Matt Pokora vient de partager une tendre photo avec ses deux petits garçons.

Le 24 avril dernier, Christina Milian donnait naissance à Kenna, le deuxième enfant né de son histoire avec Matt Pokora. Le petit frère de Violet Madison, 11 ans, la fille de la chanteuse, et Isaiah, 1 an, comble de bonheur ses parents, qui ont chacun partagé une photo annonçant son arrivée sur les réseaux sociaux. "Bienvenue mon fils... Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme", écrivait le chanteur français.

Il y a quelques heures, Matt Pokora a dévoilé une nouvelle photo avec ses deux fils. Portant un masque sur le visage, le chanteur a Isaiah dans les bras, tandis qu'il tient de l'autre main le maxi cosy de Kenna. Un papa qui fait fondre le coeur de ses fans au vu des nombreux commentaires sur la publication.