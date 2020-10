Matt Pokora en quarantaine avec Christina Milian et leur fils de 9 mois

Matt Pokora est récemment parti pour l’île Maurice. Dans le respect des règles liées à la crise sanitaire, le chanteur, son fils et sa femme doivent respecter quatorze jours de quarantaine à l’écart dans un hôtel.

Matt Pokora s’est envolé avec son fils Isaiah et Christina Milian vers l’île Maurice. Ce départ a suscité quelques questions sur les réseaux sociaux. Pourquoi faire un tel voyage en pleine pandémie. Le chanteur a voulu mettre les choses au clair dans un message sur sa story Instagram.

Il est en effet sur l’île pour accompagner sa femme sur le tournage de son nouveau film. Cependant, la petite famille respecte la quarantaine imposée par les autorités à toute personne entrant sur l’île.

"Ami(e)s Mauricien(ne)s, écrit-il. Evidemment que nous sommes en quatorzaine dans notre hôtel depuis notre arrivée, où nous avons eu droit au même traitement que toute personne entrant sur le territoire, avec test PCR à l'aéroport puis conduits directement à notre hôtel. Interdiction de sortir de notre résidence pour tous les membres de l'équipe de tournage, chacun en quatorzaine avec ses accompagnants dans une résidence."

En plus de cet isolement, le chanteur et l’actrice doivent régulièrement se faire tester, de même que tous les membres de l’équipe: "Prise de température tous les jours, puis nouveau test PCR J+7 et J+14. Puis une fois la quatorzaine terminée, toute la durée du tournage, test PCR plusieurs fois par semaine. Ouais, mon nez est en panique déjà, s’amuse-t-il. Nos repas ou le linge de maison sont déposés devant la porte et nous n'avons aucun contact direct avec l'extérieur."

En attendant, la petite famille profite du soleil et de la piscine. Il y a clairement pire comme quarantaine.





©Instagram @mattpokora