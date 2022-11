Matt Pokora explique pourquoi il ne montre pas le visage de ses fils sur les réseaux sociaux: "Je sais que ça attise la curiosité"

Matt Pokora était l'invité du RTL INFO avec Vous ce mercredi. Le chanteur fête ses 20 ans de carrière avec "Epicentre", son neuvième album. Il est notamment revenu sur la crise du Covid-19 qui lui a appris à "savourer chaque instant". "Profitez un maximum de chaque instant, on a vu que tout pouvait basculer d'un instant à l'autre et qu'on pouvait être privé à tout moment de nos libertés", confie-t-il.

Depuis son dernier album, Matt Pokora est devenu père. "C'est quand même un sacré chamboulement dans ma vie, en 3 ans", souffle-t-il. Ses fils Isaiah et Kenna sont ainsi devenus sa "raison d'être". L'artiste a fait le choix de ne pas les exposer sur les réseaux sociaux. "Je sais évidemment que ça attise la curiosité. Le fait de partager certains moments sans dévoiler leur visage, ça permet de montrer que voilà je partage ce moment de ma vie qui est important. Et puis j'ai grandi sous les yeux du public, donc je me dois quand même de partager ces choses-là avec eux sans forcément me sentir obligé de montrer leurs visages (...) Je n'ai pas envie de lire des commentaires sur à quoi ressemblent mes enfants. Ils sont trop jeunes pour ça. Et puis, ça sera à eux de décider le jour où ils auront envie de s'exposer s'ils veulent le faire ou pas. Pour l'instant, en tant qu'enfants, je n'ai pas envie de les exposer à tout ça", justifie l'artiste.