Matt Pokora filme les premiers pas d’Isaiah: grosse fierté pour le papa (vidéo)

A presqu’un an, Isaiah fait ses premiers pas. Matt Pokora a dévoilé les images sur story Instagram.

L’année 2021 risque de ne pas être de tout repos pour Matt Pokora et Christina Milian. Alors que le couple attend un heureux événement, Isaiah commence à faire ses premiers pas. Les parents vont donc devoir courir derrière l’un tout en répondant aux pleurs de l’autre.

En attendant, le jeune papa est plutôt fier des premiers pas de son fils. Il les a dévoilés dans sa story Instagram en légendant simplement: "un pas après l’autre". Sur la vidéo, on découvre que le petit garçon a bien grandi. On peut l'entendre gazouiller. Isaiah fêtera ses 1 an le 20 janvier prochain.

