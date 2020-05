Matt Pokora, jeune papa: Christina Milian fait de tendres confessions sur sa paternité

En janvier dernier, Matt Pokora devenait pour la première fois père. Sa compagne, Christina Milian, donnait naissance à un petit Isaiah. Aujourd'hui, toute la famille se dit comblée par cette arrivée.

Le coronavirus a contraint les deux artistes à reporter leurs tournées et autres obligations. Dans un entretien accordé à ? et relayé par Voici, la chanteuse revient sur cette vie chamboulée. Elle explique notamment que cette pause forcée dans leur carrière respective leur permet de profiter pleinement de leur nouveau-né.

"C'est une bénédiction absolue. En toute honnêteté, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur moment pour que cela se produise. Je pense que cela aurait été plus difficile si j'étais tout de suite retournée au travail, car j'aurais été submergée de culpabilité du fait de ne pas pouvoir passer ce temps avec mon bébé", souligne-t-elle.

C'est très spécial pour moi

En 2009, la chanteuse était devenue mère pour la première fois. Séparée, elle a dû élever l'enfant seule. La présence de Matt Pokora pour élever le petit Isaiah la rassure.

"Je suis très reconnaissante pour ce moment durant lequel ma famille est réunie. C'est une véritable bénédiction inespérée. Je suis reconnaissante d'avoir Matt auprès de moi. Il vient de devenir papa et il aurait dû partir travailler à l'étranger. C'est notre premier enfant ensemble et pour la première fois j'élève mon bébé avec son papa à mes côtés depuis sa naissance. C'est très spécial pour moi. C'est ce qui a de plus important dans la vie", confie Christina.