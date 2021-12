Matt Pokora partage de rares images de ses fils Isaiah et Kenna (vidéo)

A quelques heures de la nouvelle année, Matt Pokora a partagé une vidéo qui résume les 12 derniers mois sur son compte Instagram. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année du chanteur français a été riche...

On peut voir de nombreux extraits de moments passés avec les siens entre la France et les Etats-Unis. Il dévoile des images de son épouse Christina Milian mais aussi de Violet Madison, la fille que la chanteuse et actrice américaine a eu avec le rappeur The Dream. Matt est très proche de sa belle-fille.

Dans la vidéo, chose beaucoup plus rare, Matt dévoile aussi des images de ses fils Isaiah et Kenna. Des beaux moments passés en famille.

La star en a profité pour souhaiter une bon réveillon à sa communauté Instagram. "De L.A à Paris, 2021 aura été une autre année pleine de bénédictions. Chaque jour qui se lève est un jour de plus qui m’est offert pour être ce que j’aime par-dessus TOUT… être père de famille. Love sur vous et vos familles. Distribuez de l’amour autour de vous et passez un bon réveillon. Avec le coeur… Toujours… Matt", a écrit l’artiste.