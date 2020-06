Matt Pokora pousse un coup de gueule sur Instagram

Plusieurs personnalités ont pris la parole pour dénoncer les "violences policières" en France. L'acteur Omar Sy a notamment appelé à "se réveiller" et à remettre en cause "un système qui ne peut prétendre à la justice sans mettre fin à l'impunité organisée qui sévit depuis des décennies". La star d'Intouchables s’est exprimée dans le prochain numéro du magazine L’Obs. "Il faut accepter le ressenti des gens.Pour moi, la justice, ça commence par là", a expliqué Omar Sy sur Instagram.

Matt Pokora partage l’avis du comédien et l’a fait savoir sur Instagram en publiant la photo de son ami Omar Sy dans sa story. "Soutien total, on soutient la majorité de notre police, qui fait un travail formidable. Mais il faut dénoncer et prendre les mesures nécessaires contre ceux qui nuisent à l’image de la police/gendarmerie. Les preuves de propos ou de comportements inadmissibles (vidéos + ces fameux groupes Facebook/Whatsapp) ne manquent pas...", a écrit le chanteur.