Matthew McConaughey, victime d’agression sexuelle: "On m’avait assommé à l’arrière d’une camionnette"

Matthew McConaughey vient de sortir son autobiographie intitulée "Greenlights". Il revient sur plusieurs moments marquants de sa vie, positifs et négatifs. L’acteur parle d’une agression sexuelle qu’il a subie lorsqu’il avait 18 ans.

L’acteur américain, Matthew McConaughey, sort actuellement son livre autobiographique "Greenlights". Il y raconte différents moments de vie, notamment l’agression sexuelle qui a été l’événement le plus traumatisant de sa vie: "A 18 ans, j’ai été agressé sexuellement par un homme alors qu’on m’avait assommé à l’arrière d’une camionnette." Il ajoute: "Je ne me suis jamais senti comme une victime. J’ai beaucoup de preuves qui montrent que le monde veut me rendre heureux."

L’acteur relate aussi ses premières expériences sexuelles dans son livre: "On m'a fait du chantage pour que j'ai mes premières relations sexuelles à l'âge de 15 ans. J'étais certain que j'irais en enfer si j'avais des relations sexuelles avant le mariage."

C’est la première fois qu’il fait part de ses expériences, même s’il est engagé depuis longtemps dans la lutte contre les agressions sexuelles. Il participe notamment au "Rape Elimination Program" pour lutter contre les viols sur les campus universitaires.

