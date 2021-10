Matthieu Delormeau "fâché" contre Leonardo DiCaprio: il raconte leur improbable "rencontre" et pourquoi il lui en veut (vidéo)

Ce vendredi 1er octobre, Matthieu Delormeau a partagé une histoire surprenante sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il a raconté le jour où il a rencontré Leonardo DiCaprio à Paris en 2000; "J'allais tout le temps au Milliardaire, un club à Paris (...) une fois, je rentre dedans et devinez qui je vois ? Leonardo DiCaprio".





Matthieu Delormeau a lancé que la star et lui sont "fâchés". Une réplique qui a beaucoup amusé Cyril Hanouna. "Vous croyez vraiment que ça l'affecte ?".



Matthieu Delormeau a poursuivi son récit. Il a expliqué qu'il a voulu s'approcher de la star, mais que le garde du corps l'en a empêché. "C'est très court. J'y étais et je suis allé voir un de ses gardes du corps. Je lui ai dit que je souhaitais parler à Leonardo DiCaprio et il m'a répondu que lui ne souhaite pas me parler".



"C'était 3 ou 4 ans après Titanic, Leonardo DiCaprio était très connu. Il avait le monde à ses pieds, c'était celui dont tout le monde parlait (...) Je voulais aller le voir, le féliciter et qu'on discute un petit peu. J'avais des projets de cinéma à l'époque dont je voulais lui parler"



Matthieu Delormeau a été vexé par ce refus et en veut encore à la star. "Je n'étais pas connu à l'époque, je n'avais pas ma carrière. Je ne me suis pas présenté. Peu importe qui j'étais". Depuis, le chroniqueur a "boycotté le gars. C'est fini".