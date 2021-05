Mcfly et Carlito annoncent avoir tourné leur vidéo à l’Elysée avec Emmanuel Macron

Après avoir relevé le défi lancé par le président français, les deux youtubeurs ont pu tourner une vidéo à l’Elysée avec lui.

"C'est dans la boîte". McFly et Carlito ont annoncé la fin de leur tournage à l’Elysée, la récompense qu’ils avaient obtenue en relevant le défi lancé par Emmanuel Macron. En février dernier, le président français avait demandé aux deux vedettes de YouTube de réaliser un clip sur les gestes barrière. "Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée (...) A vous de jouer", avait promis le chef d’état. Les deux jeunes hommes avaient ajouté une condition : faire un concours d’anecdotes avec Emmanuel Macron.

Les deux acolytes s’étaient mis au travail et réalisé un clip intitulé "Je me souviens", dédié aux gestes barrière. Le duo aux 6,2 millions d’abonnés YouTube a largement dépassé le score qui devait leur ouvrir les portes de l’Elysée puisque le clip a été vue plus de 15 millions de fois. Après Éric et Ramzy, Dany Boon, Philippe Katerine, Guillaume Canet ou David Guetta, c’était donc au tour d’Emmanuel Macron de se prêter au jeu du concours d’anecdotes. La date de publication de cette vidéo très attendue n’est pas encore connue.