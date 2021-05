McFly et Carlito dévoilent leur vidéo avec Macron: leur concours d'anecdotes tourné à l'Elysée

© Youtube McFly et Carlito

McFly et Carlito ont annoncé mardi avoir tourné une vidéo à l'Elysée, après avoir relevé un défi du président Emmanuel Macron: il acceptait de se livrer à un "concours d'anecdotes" si les deux stars de YouTube récoltaient 10 millions de vues pour défendre les gestes barrières.



"C'est dans la boîte", a écrit Raphaël Carlier, alias Carlito, dans un message publié sur son compte Twitter, agrémenté d'une photo où l'on voit les deux youtubeurs, posant de dos dans la cour de l'Elysée. Depuis, la vidéo "Concours d'anecdotes vs le président de la République" a été mise en ligne. Blagues autour du foot, appel à Kylian Mbappé, concert de metal dans les jardins l'Elysée: Emmanuel Macron s'est livré comme promis au "concours" des deux youtubeurs stars.

Le "concours d'anecdotes" est simple: chaque camp en raconte, à charge à l'adversaire de dire si elles sont vraies ou fausses. Résultat: match nul (4-4) et chacun s'est engagé à un gage.



Pour le président de la République, c'est un "petit cadre" photo avec les visages des youtubeurs présent lors d'une prise de parole, "lors du 14 juillet, ou une autre", comme l'a rappelé Carlito au terme de cette vidéo d'une demi-heure. Pour les deux youtubeurs, monter à bord d'un avion de la patrouille de France lors des cérémonies du 14 juillet.

La vidéo s'achève sur une séquence inattendue dans les jardins de l'Elysée d'un "concert privé" comme le dit Carlito, pour les deux youtubeurs et le chef de l'Etat assis devant le groupe de metal Ultra Vomit (originaire de Nantes) avec une version furieuse de la comptine "Une souris verte".



Cette vidéo totalisait déjà plus de 470.000 vues une heure après sa mise en ligne sur la chaîne des deux youtubeurs aux 6,5 millions d'abonnés.

Les deux youtubeurs aux 6,5 millions d'abonnés avaient répondu en février à un "challenge" que leur avait proposé le président de la République : réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières.



Le chef de l'Etat avait promis d'inviter le duo à "tourner à l'Elysée" et de participer à un "concours d'anecdotes" avec eux s'ils atteignaient les 10 millions de vues.



Un défi rempli en trois jours seulement: leur vidéo, "Je me souviens", un clip dans lequel ils invitaient les internautes à appliquer les gestes barrières pour retrouver leur vie d'avant le Covid-19, avait enflammé la Toile et la chanson totalise à ce jour 15 millions de vues.