Médias, mode, nouvelles technologies… Bel RTL lance RTL Podcasts

Bel RTL lance à partir de ce mardi 25 août les RTL Podcasts. cette vitrine de podcasts audio propose des replay permettant la réécoute de parties ou totalité d’émissions et d’autre part, de vraies productions originales, qui n’existent ni en radio, ni en télé. Les auteurs y racontent des histoires qui touchent aux médias, aux technologies, aux métiers, à la justice, à la mode, au sexe, à l’humour et à un tas d’autres choses encore ! Le tout est disponible sur une plateforme qui y est totalement dédiée : //rtlpodcasts.be





Quelques exemples de thématiques :



Paroles de flics

Par Geoffrey Kuchno



Les policiers se confient sans filtre et dévoilent leurs

histoires vécues sur le terrain.



Ma Radio

Par Frédéric Bastien



Le journaliste-animateur de Bel RTL partage son expérience vécue depuis 1981 au cœur des radios libres tout en donnant la parole à de grands noms de la profession.



La mode sur le divan

Par Elisabeth Clauss et Perrine Duprez



Une journaliste et une psychanalyste décodent l’actu sous toutes ses « coutures ». La Haute, et celles qui tiennent le fil du quotidien. Avec dynamisme et humour, le duo

aborde le sens des tendances, la répartition des rôles dans la société, la signification des modes de consommation…



Un « boulet » en reportage

Par Jacques van den Biggelaar



L’animateur de « I Comme » raconte les coulisses inattendues de ses reportages. Tout ne s’est pas toujours passé comme prévu et Jacques est parfois passé à un cil de la catastrophe !



TechTalk

Par Mathieu Tamigniau et Sébastien Capette



Au menu : un résumé hebdomadaire de l’actualité des nouvelles technologies, des invités réguliers et le test d’un nouveau produit.



Vous faites quoi ?

Par Frédéric Bastien



Un témoin livre le quotidien de sa profession qui, bien souvent, représente toute sa vie. Le premier numéro sera consacré à Yves Leleux, infirmier à domicile, qui accompagne à leur domicile les personnes en fin de vie.