Meghan et Harry: pourquoi leur vie à Montecito est devenue "nauséabonde"?

L'installation de Meghan Markle et du prince Harry aux États-Unis avec leurs deux enfants continue de faire couler beaucoup d'encre. Leur manoir, situé à Montecito, en Californie, se trouve à seulement quelques pas d'une usine de cannabis, ce qui n'est pas sans poser problème, révèle le Mirror.

En effet, le couple se trouve à 10 minutes des serres où est exploité le cannabis et les voisins de Meghan et Harry se sont plaints de l'odeur "nauséabonde" qui règne dans le quartier. On imagine aisément que pour le couple, profiter de son jardin, d'une soirée d'été entre amis ou laisser ses enfants jouer dehors avec une odeur de cannabis dans l'air puisse être très gênant. De nombreuses plaintes ont d'ailleurs été adressées à l'usine, qui s'est engagée à installer un nouveau système de contrôle des odeurs.

"C'est une bonne nouvelle pour nous, ainsi que pour Harry et Meghan. La puanteur devenait de plus en plus forte et se dirigeait vers eux", a confié Gregory Gandrud, un voisin du duc et de la duchesse de Sussex.