Meghan Markle a 41 ans: comment va-t-elle fêter son anniversaire?

La Duchesse de Sussex a 41 ans ce jeudi 4 août. Que prévoit-elle pour célébrer cet événement ?

Comme elle en a l’habitude depuis quelques années, Meghan Markle choisira la discrétion pour son anniversaire. Les médias ne seront donc pas de la fête, qui devrait être « "très intime", selon le Daily Star. "J'imagine que l'anniversaire de Meghan se passera à Montecito, au Lucky's Steakhouse (un restaurant américain très chic, Ndlr)", confie une source au média britannique. Peut-être que David Foster et Katharine McPhee ont trouvé une babysitter pour la soirée et seront là pour parler boulot et célébrer cette journée dédiée à la Duchesse."



A priori pas d’excès lors de cet anniversaire qui devrait se tenir en présence des enfants, Archie et Lilibet. "Meghan adore passer du temps en cuisine donc elle va sûrement faire les sucreries et le gâteau avec Archie et Lili. Ils vont même sans doute pâtisser et le cuisiner eux-mêmes. Je pense qu'il faut s'attendre à un anniversaire discret cette année", raconte cette même source. Qu’est-ce que le Prince Harry offrira à son épouse ? La source du Daily Star table sur "un nouveau bijou en lien avec leurs bébés, leurs initiales ou pierres de naissance".