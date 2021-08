Meghan Markle et le Prince Harry ignorés par Obama: "Ils ne s’en remettront pas"

Meghan Markle et le Prince Harry ne sont plus dans les petits papiers des Obama. Ils n’étaient pas de la fête le 7 août dernier pour l’anniversaire de l'ancien président, alors que Meghan Markle voulait "désespérément être une invitée spéciale", a confié Angela Levin, experte de la famille royale, au Sun. Exclus de la liste, le duc et la duchesse de Sussex "ne s’en remettront pas", estime-t-elle.

Selon une hypothèse qui consolera Meghan Markle, les Sussex n’ont pas été ignorés mais simplement écartés à cause des raisons sanitaires spécifiques à la crise du Covid 19. Barack Obama aurait cherché à réduire l’événement à cause de la propagation du variant Delta. Mais l’experte royale a une autre explication à ce camouflet infligé à Meghan Markle et au Prince Harry.

D’après Angela Levin, les Obama n’auraient pas apprécié que les Sussex lavent leur linge sale en public : "Les Obama n’aiment pas qu’Harry attaque sa propre famille. Pour eux, la famille, c’est important. Et ils ne sont certainement pas le genre de personnes qui voudraient que leurs enfants parlent à la presse".