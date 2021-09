Meghan Markle meurt dans un crash: la scène d’un nouveau film CHOQUE (vidéo)

Les images du troisième téléfilm Lifetime, Harry & Meghan : Escaping the Palace dévoilent une scène dans laquelle Meghan Markle perd la vie dans un accident de voiture. Les images ont suscité l'indignation. Beaucoup de personnes y voient un lien voulu avec la mort tragique de la princesse Diana.



C’est l'acteur britannique Jordan Dean et l'actrice américaine Sydney Morton qui incarnent Harry et Meghan. Dans l’histoire, toute cette scène se déroule dans un cauchemar que fait l’acteur qui joue le prince Harry. Meghan est étendue dans l'épave d'une voiture renversée, entourée de photographes.



Un Harry désespéré se fraye un chemin à travers la foule avant de tirer la portière, où une Meghan gravement blessée le supplie de "m'aider".

Mais l'accident n'est qu'un cauchemar et Harry se réveille et est réconforté de voir sa femme Meghan et son bébé Archie.

Ces scènes reflètent la tragédie réelle de la mère de Harry, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture à Paris en août 1997. La bande-annonce a choqué les fans de la famille royale.

Le drame - qui sera diffusé lundi aux États-Unis - explorera les "vrais détails" derrière la décision qui a finalement poussé le couple à laisser sa vie royale derrière lui.

Les deux films précédents étaient Harry & Meghan : A Royal Romance et Harry & Meghan : Becoming Royal.