Meghan Markle perd au tribunal: elle dépense une fortune en frais de justice

Avant de renoncer à leurs fonctions royales, le Prince Harry et Meghan Markle se sont lancés dans une guerre contre les tabloïds britanniques, notamment le Mail on Sunday, mais aussi le Sun et le Mirror pour de supposées écoutes téléphoniques. Un combat de longue haleine qui engendre des frais importants.



Il y un an, Meghan Markle portait plainte contre le Mail on Sunday pour violation de la vie privée, violation du droit d'auteur et utilisation abusive des données personnelle. Elle reprochait au tabloïd d'avoir publié en février 2019 la lettre qu'elle avait écrite à son père, Thomas Markle.



La Haute Cour de justice de Londres a tranché en faveur du tabloïd, jugeant certaines allégations de Meghan Markle "irrecevables". Résultat : Meghan Markle doit payer la somme de 68 000 livres sterling, soit environ 75 000 euros, à Associated Newspapers, éditeur du Mail on Sunday.



Cette somme correspond au remboursement des frais de justice. "Suite aux observations écrites des deux parties, le 22 juillet 2020, le demandeur (Meghan Markle, Ndlr) a accepté de payer l'intégralité des frais de justice du défendeur (Associated Newspapers, Ndlr)", peut-on lire dans les documents juridiques publiés ce 29 juillet par Haute Cour.