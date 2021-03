1,7 million d'euros dans la poche de Meghan Markle? C'est ce qu'elle réclame à un journal britannique pour la publication d'une lettre privée

Meghan Markle réclame 1,5 million de livres sterling de dommages-intérêts au journal The Mail on Sunday. C'est ce qui est apparu à l'issue d'une audience devant la Cour suprême de Londres mardi. La duchesse de Sussex a également exigé que le journal détruise ou restitue tous les exemplaires de la lettre manuscrite que le tabloïd avait cité il y a deux ans dans ses colonnes.



L'affaire concerne une lettre de Meghan à son père Thomas Markle. Elle y écrivait, entre autres, qu'il avait brisé son cœur en un million de morceaux. Le journal a publié la lettre. L'avocat de Meghan a exigé que The Mail on Sunday publie une rectification en première page et que l'éditeur Associated Newspaper Limited (ANL) paie 750.000 de livres sterling de frais juridiques à la duchesse.



Le mois dernier, Meghan a remporté une victoire majeure dans ce procès lorsque le juge a conclu que la publication de cette lettre violait à la fois sa vie privée et ses droits d'auteur.