Meghan Markle souhaiterait se présenter aux élections présidentielles en 2024

Elle n'a jamais voulu poursuivre ses démarches pour obtenir la nationalité britannique alors qu'elle venait d'épouser le prince Harry d'Angleterre... C'est peut-être parce qu'elle avait déjà une idée derrière la tête. Selon des sources très sérieuses citées par le site Page6, Meghan Markle, 39 ans, travaillerait en ce moment à se constituer un réseau au sein des représentants démocrates du pays pour l'aider à devenir la première femme présidente des Etats-Unis.

La duchesse de Sussex aurait révélé à de nombreux amis ses ambitions politiques - et espère maintenant que son interview à succès avec Oprah Winfrey renforcera le soutien des États-Unis à son égard.

Les prochaines élections étant prévues dans 3 ans et demi, Meghan Markle souhaiterait constituer des équipes de collecte de fonds et travaillerait sur une future campagne pour accéder à la Maison Blanche, selon un haut responsable politique britannique qui a servi sous l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et qui entretient des liens étroits avec Washington.

"Les réseaux blairistes, internationalistes et démocrates débordent de discussions sur les ambitions politiques et les soutiens potentiels de Meghan", a déclaré cette source anonyme au Daily Mail.

Meghan Markle attend de voir si Joe Biden, l'actuel président des Etats-Unis rempilera en 2024, alors qu'il sera âgé de 82 ans. S'il décide de ne pas se présenter pour un deuxième mandat, elle annoncera sa candidature selon une source.

En cas de succès, cela ferait d'elle la première femme présidente des États-Unis.