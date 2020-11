Melania Trump affiche une nouvelle couleur de cheveux pour accueillir le sapin de Noël de la Maison Blanche (PHOTOS)

La First Lady américaine, Melania Trump, a accueilli ce lundi le sapin de Noël de la Maison Blanche alors que les Trump se préparent à passer leurs dernières célébrations de fin d'année au 1600 Pennsylvania Avenue.

Comme le veut la coutume, le sapin a été acheminé par une calèche tirée par deux chevaux de trait, Winston et Ben.

Melania, vêtue d'un manteau à carreaux noir et blanc, de gants noirs et de bottes noires à talons hauts, a fait le tour du chariot pour examiner l'arbre. La Première dame était particulièrement souriante et arborait des mèches blondes très claires.

Elle a ensuite souri et fait un signe de la main en lançant un "Joyeux Noël" après avoir fini sa petite promenade.

La première dame qui se trouvait à distance des journalistes présents n'a pas porté de masque pendant le court événement qui se déroulait en plein air.

