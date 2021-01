Melania Trump quitte la Maison Blanche dans le plus grand secret

La première dame des Etats-Unis passe ses deux derniers jours au 1600 Pennsylvania Avenue et se prépare depuis quelques semaines dans le plus grand secret pour la prochaine phase de la vie de sa famille, révèle le Daily Mail.

"Melania Trump n'est pas triste de partir", a déclaré un responsable de la Maison Blanche à CNN. Ce mercredi, le jour de l'investiture de Joe Biden en tant que 46ème président des Etats-Unis, la famille Trump déménagera à Mar-a-Lago en Floride après avoir quitté Washington D.C.

Des camionnettes de déménagement ont été repérées à l'extérieur du bâtiment du bureau exécutif d'Eisenhower la semaine passée alors que la première famille et le personnel de l'administration Trump se préparaient à quitter les lieux. Des boîtes d'emballage ont également été repérées devant les portes des bureaux de l'aile ouest.

C'était les premiers signes visibles d'un déménagement imminent. Mais il se murmure que l'épouse du Président Trump avait déjà commencé le déménagement familial dans le plus grand secret il y a quelques semaines. Celle-ci avait peur de susciter la colère du président, qui n'a admis avoir perdu que jeudi dernier, après avoir inscité une insurrection au Capitole américain.

Selon le Daily Mail, Melania Trump n'aurait pas contacté comme le veut la tradition la première dame entrante Jill Biden. Une première dame accueille généralement sa successeure autour d'un thé. Mais cela n'a pas eu lieu.

La Maison Blanche vidée de son personnel

Melania, comme le président Trump, a vu la taille de son personnel diminuer alors que l'administration touche à sa fin. Il reste environ cinq membres du personnel dans l'aile Est pour terminer la dernière semaine au pouvoir. Deux ont démissionné pour protester contre la gestion des émeutes par le président: son chef d'état-major Stephanie Grisham et la secrétaire sociale Anna Cristina "Rickie" Niceta.

On ne sait pas ce qui attend Melania Trump après sa vie à la Maison Blanche. Elle aurait cherché des écoles pour son fils Barron en Floride, mais n'a pas indiqué qu'elle prévoyait de poursuivre sa campagne "Be Best" ou son travail avec l'armée une fois que son mari quitterait ses fonctions. En général, les First ladies continuer à occuper des fonctions caritatives.

Melania Trump n'a pas été vue en public depuis qu'elle et le président Trump sont revenus de Mar-a-Lago le 31 décembre, où ils avaient passé les vacances en famille, et où ils avaient décidé finalement de ne pas participer au gala du nouvel an, organisé pour leur famille.

Selon plusieurs sources, Melania Trump a appris qu'elle n'assisterait pas à l'investiture de Joe Biden, comme le reste du monde, en découvrant le tweet de son époux. Elle sera en route pour sa retraite en Floride à ce moment-là.